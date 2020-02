Castel San Giorgio onora San Biagio: centinaia di fedeli in processione

Grande partecipazione, stamattina a Castel San Giorgio per i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio, vescovo e martire di Sebaste, protettore della gola.

I festeggiamenti

Tantissimi fedeli, come documentano le foto di Antonio Capuano, si sono raccolti in preghiera all’interno della storica chiesa di San Biagio, dove l'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Bellandi, ha celebrato la Santa Messa. Subito dopo si è svolta la processione per le strade del paese, dalle ore 12, durata circa due ore. Lungo il percorso,le tradizionali bancarelle dei “panellari” con le panelle, otto piccoli panini di pane azzimo legati tra loro in ricordo del pane mangiato dal santo nella grotta del monte Argeo. Poi la statua del Santo Patrono è rientrata in chiesa per l’unizione della gola per cacciare le malattie respiratorie.