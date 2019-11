Festa di Santa Maria a Mare: spettacoli e fuochi pirotecnici in Costiera

Maiori festeggia la Patrona Santa Maria a Mare. Quest'anno le celebrazioni in Costiera assumono un carattere particolare, perché Maiori sta vivendo un anno mariano straordinario, in occasione del 250° Anniversario dell’Incoronazione della Madonna. La Santa Sede, infatti, ha concesso l’Indulgenza Plenaria ai fedeli che arriveranno in pellegrinaggio presso la Collegiata Santuario.

Il programma

I festeggiamenti entreranno nel vivo sabato 16 novembre, vigilia della festa: alle ore 10, sarà esposta alla pubblica venerazione la

statua della Madonna. Seguirà la Messa alle 10.30. Di sera, le strade del paese saranno invase dal dolce suono delle “Zampogne e delle Ciaramelle Symphonia” che annunceranno l’arrivo del Natale. Alle ore 18, in Collegiata, spazio al caratteristico rito del lucernario, l’Annuncio della Festa e i Primi Vespri Solenni, seguiti alle ore 19.30 dal Rosario meditato per la Pace nel Mondo. Alle ore 19, in Piazza D'Amato il Comitato Festa offrirà una degustazione di dolci tipici natalizi. Domenica 17 novembre, giorno della festa del patrocinio di Santa Maria a Mare, Maiori sarà svegliata alle ore 5 dal suono festoso delle campane, dallo sparo incessante di mortaretti e fuochi d’artificio e dalla musica della “Pastorale natalizia” eseguita dal Premiato Concerto Bandistico “Città di Minori". Alle ore 6, in Collegiata, sarà celebrata la Santa Messa Pontificale in “Tono Pastorale” presieduta da Monsignor Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi – Cava de' Tirreni, che aprirà la giornata festiva. Dopo le Messe dalle ore 7 alle 10 (ogni ora), alle 11 si svolgerà la Solenne Processione con la statua della Madonna per le strade di Maiori. La processione terminerà con la tradizionale corsa lungo i 127 gradini che separano Piazza D’Amato dalla Collegiata, alla presenza di Arciconfraternite e Congreghe dell’Arcidiocesi. Alle ore 17.30 sarà accolto in Costiera Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno – Campagna – Acerno, il quale presiederà il Solenne Pontificale alle ore 18, animato dal Coro Polifonico della Collegiata “Ave Maris Stella”.

La storia

A seguire, la processione della Venerata Statua della Madonna sul Sagrato e la reposizione. La presenza del nuovo Arcivescovo Metropolita di Salerno – Campagna – Acerno ha un valore storico: la Statua lignea di Santa Maria a Mare, il 15 agosto 1804, fu incoronata una seconda volta con corone d’oro realizzate a spese dei maioresi proprio dall’Arcivescovo di Salerno Monsignor Salvatore Spinelli, dal momento che la sede vescovile di Amalfi era vacante. La seconda incoronazione fu effettuata perché le corone d’oro usate per l'incoronazione della Statua nel 1769 furono oggetto di furto sacrilego. Alle ore 20.15, sulla foce del torrente Reghinna Major si terrà il

tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio, a cura della ditta Giovanni Boccia e Luigi Nappi di Palma Campania.

La foto che pubblichiamo è di Agostino Criscuolo