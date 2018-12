Profugy: la band neo-folk napoletana di scena ad eboli.

Giovanissimi ma già con le idee chiare. I Profugy, formati da Massimiliano Lauritano; voce, chitarra ritmica - Francesco Petrone; chitarra, lap steel - Luca Buonaiuto; basso acustico; da pochissimo hanno pubblicato il loro secondo album dal titolo "Stato Confusionale" edito dalla label discografica Uroboro Music.

"Il disco ha come tema principale la vita, a cominciare proprio dal momento in cui ne prendiamo parte. Un intenso percorso di 11 brani che, altalenando tra emozioni e percezioni contrastanti, attraversano tutte quelle che potrebbero essere le fasi della vita di un individuo, facendo emergere in particolare lo “stato d’animo” che di volta in volta prevale. Gioia, rabbia, gratitudine... Confusione. Emozioni che in un modo o nell’altro influiscono su ciò che siamo, e modellano piano piano il nostro modo di essere".



La band, che per i concerti dal vivo diventa un quartetto, proporrà il suo repertorio dal vivo alternando i brani del precedente album con le undici tracce che compongono l'ultimo lavoro fortemente influenzato dalle liriche, intense e pregne di significato, di Lauritano. Folk, rock e spruzzate di art-pop, cantato in lingua napoletana e italiana, fanno da supporto a testi impegnati e riflessivi che - a partire dal titolo dell'album - si interrogano sulla vita dei giovani troppo spesso privi di punti di riferimento per navigare in una società complessa e piena di insidie.



A questo link potete vedere, e ascoltare, il primo brano estratto dall'album. https://youtu.be/Fr33Qrhsq80