Festa della Musica a Paestum: l'appuntamento con le scuole

Si terrà il 21 giugno, alle ore 18, in occasione della Festa della Musica, presso il Parco Archeologico di Paestum, l’evento conclusivo del progetto-rassegna “Musica di InsiemI” nell'ambito del piano triennale delle arti Miur.

L'evento

L’evento, organizzato dall'Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale CoMVass “Mons. M. Vassalluzzo” di Roccapiemonte, si presenta come unico nel suo genere in quanto i migliori elementi di 25 orchestre di scuole secondarie di primo grado si esibiranno, diretti dal maestro compositore Pericle Odierna, con un brano scritto appositamente sul tema della Rassegna “La natura in musica - Fuoco, Acqua, Terra, Aria: la soprannaturalità degli dei della mitologia greca”. Si esibiranno, inoltre, l’orchestra e l’ensemble delle scuole secondarie di primo grado che avranno ricevuto la menzione speciale, per particolare valore artistico della performance, durante la Rassegna che si svolgerà dal 14 al 18 maggio 2019 presso la Città di Roccapiemonte.

Il progetto

“Musica di InsiemI” ha l’obiettivo generale di educare gli studenti, attraverso il linguaggio della musica, alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale e nasce con un protocollo di intesa tra l’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale CoMVass “Mons. M. Vassalluzzo” di Roccapiemonte, capo?la della Rete “Musica di InsiemI”, il Parco Archeologico di Paestum, il Conservatorio di Salerno G. Martucci, Villa Ravaschieri, il Comune di Roccapiemonte (SA), Villa Arbusto Comune di Lacco Ameno (NA), IC V. Mennella di Lacco Ameno (NA) e il Liceo musicale A. Galizia Nocera Superiore (SA). L'iniziativa è inclusa nel biglietto d'ingresso al Parco, nel biglietto annuale Paestum Mia e nella card Adotta un blocco.