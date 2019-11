Riparte la stagione di prosa al teatro Verdi: in scena Toni e Peppe Servillo

Riparte la stagione di prosa al Teatro Verdi di Salerno. Per tre serate - giovedì 7 novembre, sabato 9 (ore 21) e domenica 10 (ore 18) - in scena "La parola canta”. Fratelli insieme: Toni e Peppe Servillo animeranno uno spettacolo nel quale il teatro si fa musica e viceversa.

La presentazione

"La musica - raccontano i protagonisti - ricapitola la nostra esistenza e ci consente di immaginarne un’altra in un luogo che non c’è, totalmente astratto, che non esiste, che non si vede. In questo non luogo nasce La parola canta: lo spettatore può liberare tutta la sua immaginazione. Avranno un ruolo importante anche i musicisti del Solis String Quartet".