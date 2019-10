Il Black Roses festeggia Halloween: allestimento e panino mostruosi

Il Black Roses, Irish Pub situato in via Vinciprova, a Salerno, si prepara ad Halloween con un allestimento mostruoso. Le sale del pub e l'ingresso sono state preparate per accogliere la notte col brivido ma è già possibile in questi giorni imbattersi in bambole, fantasmi e scenografie a tema.



Cibo

Non solo allestimento ma anche la grande novità del panino mostruoso. Si chiama Jack Skeletron: triplo hamburger di scottona, vellutata di zucca, prosciutto fiocco della foresta nera, patate lesse, formaggio alle erbe.