Pura e Madre, omaggio alla Madonna nel giorno dell'Immacolata

Pura e Madre è il titolo dell'omaggio a Maria, evento in programma sabato 8 dicembre a Salerno, nel teatro parrocchiale della Chiesa di San Giuseppe Lavoratore, in via Bottiglieri. Dalle ore 20 - ingresso gratuito - sarà narrata la purezza e la maternità di Maria, la Vergine e la mamma delle mamme che ha accolto l'annuncio dell'angelo, mamma di Gesù.

Il programma

Omaggio a Maria dà voce e spazio a quanto di più bello esiste al mondo - la danza, il canto, la poesia e l'arte - per onorare la corredentrice dell'umanità, pronta a soccorrere tutti e in particolare le madri in difficoltà. Nel corso della serata, Pina Russo interpreterà la poesia di Francesca Tammaro sulla Culla della vita, il presidio ospedaliero per salvare i bambini che le madri non possono tenere. Costruita nel 2015 la Culla della vita è attiva all'Ospedale di Salerno da febbraio 2017.

La data simbolo

La scelta del giorno non è casuale. Sabato 8 dicembre, giorno di festa per la Chiesa, si celebra la solennità dell'Immacolata Concezione. La parrocchia è impegnata nella realizzazione dell'evento che coinvolge bambini e famiglie. Tra i curatori, c'è anche la giornalista Patrizia de Mascellis.