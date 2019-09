Quarta edizione di "Sant' Andrea in arte": in mostra opere anche della collezione Sgarbi

Il Centro Arte e Cultura “La Sfinge” anche quest’anno organizza, nell’ambito della XXIV edizione della sagra Francescana Missionaria, la 4^ edizione di “S. Andrea in Arte”, rassegna di opere di pittura, scultura, fotografia e ceramica. Le opere saranno esposte nella sede del complesso conventuale di S.Andrea, sito in Nocera Inferiore, in un contesto ambientale unico per bellezza e storia.

“Come consuetudine parteciperanno alla rassegna artisti conosciuti sia a livello nazionale che internazionale – dice il Prof. Filippo Astarita, Presidente del Centro Arte e Cultura La Sfinge - .Verranno esposte due opere della Collezione Sgarbi del Maestro Pietro Sellitti nonché opere dell’ artista lucano Ferdinando Tasca, stimato rappresentante italiano della tecnica dell’ intarsio policromatico e della bruciatura sul legno, oltre ad opere di noti artisti del territorio come A.Vitale, E. Siniscalchi, P.Crescenzo, A. Landi, S.Forte e M. Sodano”.

La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni della sagra, 6 – 7 – 8- settembre 2019 dalle ore 19.00. L’ allestimento della mostra è stata curata dallo scultore Michele Tortora. Il Centro Arte e Cultura La Sfinge programmerà anche visite guidate gratuite alla mostra e al convento. L’ ingresso è libero.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/centrolasfinge/