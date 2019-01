Al teatro Verdi in scena "Questi fantasmi" di Eduardo De Filippo: ecco le date

Al teatro Verdi di Salerno, dal 17 al 20 gennaio, in scena Questi fantasmi!, una delle commedie più importanti di Eduardo, tra le prime ad essere rappresentata all'estero (nel 1955 a Parigi, al Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt).

La storia e la trama

Divisa in tre atti, è stata scritta nel 1945 ed è la seconda, dopo Napoli Milionaria, a far parte della raccolta Cantata dei giorni dispari. Per la sua realizzazione Eduardo si ispirò probabilmente ad un episodio di cui fu protagonista Eduardo Scarpetta, costretto a lasciare da un giorno all’altro, con la sua famiglia in ristrettezze economiche, la propria abitazione. Riuscirono in breve tempo a trovare una nuova sistemazione, all’apparenza eccezionale considerato l’esiguo affitto da pagare. Ma dopo poco si chiarì il mistero: la casa era frequentata da un impertinente “monaciello”.

Il cast

Unisce diverse generazioni di attori, ci sono Gianfelice Imparato, nel ruolo di Pasquale Lojacono, affiancato da Carolina Rosi (Maria, sua moglie) e da Nicola Di Pinto (Raffaele, portiere), Massimo De Matteo (Alfredo Marigliano), Giovanni Allocca (Gastone Califano), Paola Fulciniti (Armida), Gianni Cannavacciuolo, fino ai giovanissimi Federica Altamura, Andrea Cioffi e Viola Forestiero. La scenografia e le luci sono di Gianni Carluccio, i costumi di Francesca Livia Sartori, le musiche di Andrea Farri.

Info utili

Da giovedì 17 gennaio a sabato 19 gennaio (ore 21) e domenica 20 gennaio (ore 18).