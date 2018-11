Omaggio al grande Eduardo: "Questi fantasmi" al Teatro delle Arti

"Oltre trecento abbonati, cento in più dell'anno scorso". Alessandro Caiazza, direttore organizzativo di Teatro Novanta, presenta i numeri della fiducia e del rinnovato entusiasmo del pubblico del Teatro delle Arti. Venerdì 9 novembre, alle ore 21, il sipario si alzerà sulla rassegna che quest'anno cambia nome, diventando "Te voglio bene assaje". La rappresentazione del debutto è un omaggio al grande Eduardo De Filippo: in scena lo spettacolo "Questi Fantasmi",scenografato dalla Bottega San Lazzaro e con la regia di Ugo Piastrella.

Le novità

Viene lasciata la parte esteriore di Napoli, dipinta in tutte le sue sfumature in "Napul’è Mille Culure" per addentarsi nel mondo delle passioni, che saranno il denominatore comune dei cinque appuntamenti in cartellone, uno in più delle edizioni precedenti. Il direttore artistico Serena Stella ha scelto "Questi fanatsmi" perché "era l’ultimo tassello che mancava - afferma - tra i big di Eduardo.

La trama e l'emozione

In tre atti, la storia di Pasquale Lojacono che crede nell’esistenza dei fantasmi e si trasferisce con la giovane moglie Maria in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo seicentesco in via dei Tribunali. "Sarà una messinscena molto tradizionale e, soprattutto, legata al testo di Eduardo che abbiamo evitato di manipolarlo - spiega il regista e attore Ugo Piastrella - Questi fantasmi, infatti, rappresenta il mio debutto al Teatro delle Arti e per questo motivo ringrazio Gaetano Stella e TeatroNovanta".

Info utili

Anche quest’anno è possibile acquistare l’abbonamento e il biglietto del singolo spettacolo con i bonus della Carta del Docente e 18app.

Per info e prenotazioni, contattare i numeri telefonici 3273690298 e 0892853879.