Quiz di logica nei giorni della quarantena: ecco un simpatico passatempo

Un simpatico passatempo nei giorni dell'isolamento forzato, a causa del rischio contagio da coronavirus, è il quiz di logica. Quello che vi proponiamo è stato personalizzato con alcune immagini dei monumenti che si trovano all'interno della Certosa di San Lorenzo, maestoso scrigno d'arte situato a Padula, nel Vallo di Diano.

La scheda

La Certosa di Padula è un ex monastero, oggi uno dei complessi monumentali più grandi dell’Italia meridionale, patrimonio UNESCO e tra i più vasti in Europa. La costruzione, iniziata per volere di Tommaso Sanseverino nel 1306, durò fino al ‘700. Dall’atrio, dominato dalla grande facciata barocca, si passa alle scuderie, alle officine, alla farmacia e alle cantine. La chiesa conserva gli altari con le raffinate decorazioni policrome in scagliola con inserti in madreperla, gli affreschi del XVI – XVIII secolo, il pavimento a maioliche settecentesche, i cori lignei intagliati e intarsiati del primo Cinquecento. Magnifico lo spettacolo del chiostro grande: iniziato nel ‘600 e terminato alla fine del ‘700, presenta due ordini di portici e ben 84 archi. Lungo il portico si aprono i quartieri dei certosini ed in fondo, in una torre ottogonale, lo scenografico scalone ellittico. Il chiostro, con i suoi 12.000 metri quadrati, è uno dei più grandi del mondo. Oggi la Certosa è di proprietà dello Stato Italiano ed è gestita dal Polo Museale della Campania.