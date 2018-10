"Ritorno alle radici" all'Oasi Alento, il 14 ottobre

"Ritorno alle radici" è il tema dell'evento (ore 9-17) ospitato nell'Oasi del fiume Alento il 14 ottobre, a Prignano Cilento. Le radici di un uomo raccontano la sua provenienza, lo stile di vita e le sue emozioni. A Prignano, questo tuffo nell'animo umano attraverso il contatto viscerale con la natura sarà ricreato attraverso il ritorno ai saperi ed ai sapori tradizionali, utilizzando le radici non solo come nutrimento ma anche come manufatti artigianali.

Il programma

Alle ore 10.30, laboratorio di lavorazione delle radici a cura di “La bottega dell’arte vivente”. Alle ore 13, pranzo “Le Radici”. Alle ore 15.30, laboratorio di lavorazione delle radici.

Il menù

Vellutata di sedano rapa con crostini di pane profumato e tocchetti di polenta. Primi piatti: cavatelli fatti a mano con rapa rossa e cacioricotta di capra, risotto con curcuma, zenzero e limone. Secondo: spezzatino di carne in agrodolce con cipolle e carote. Contorni: chips di topinambur, Insalata di radici (ravanello, carote, scalogno e rapa rossa). Dolce: tiramisù alla liquirizia. Il menù costa 25 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini.