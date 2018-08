Raito ospita la sagra della cicala, il 4 agosto

Sabato 4 agosto alle ore 20.30, nel campetto di bocce di Raito, frazione di Vietri sul Mare, è in programma la sagra della cicala, giunta alla trentottesima edizione. Ideata dall’Associazione culturale “Raito ‘80”, originariamente prevedeva la degustazione delle cosiddette “cicale”, cioè i fiori di zucca in pastella, così chiamati per il rumore prodotto quando vengono mangiati (ricordano il frinire delle cicale). E' anche possibile degustare i fiori di zucca in altre varianti, panini, primi piatti, contorni. La serata sarà allietata dal gruppo musicale “I posteggiatori abusivi”.