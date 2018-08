A Raito la sagra della Volia: ecco il menù

Il 24 agosto alle ore 20.30, nel parcheggio zona San Vito di Raito, si terrà la sagra della volìa schiacciata. Fortemente voluta da un gruppo di ragazzi di Raito che hanno dato vita al comitato festa “Ragitus”, la sagra esalta la coltura delle olive, pregiata in Costiera Amalfitana quanto quella dei limoni. Le olive saranno condite in molteplici versioni, affiancheranno primi piatti, panini e contorni vari. Ecco il menù: paccheri alla Raitese, paccheri alici di Cetara paccuscelle e olive nere schiacciate, panino salsicce e patatine, panino salsicce peperoni e olive nere, o’ per e o’ muss con lupini e olive verdi, anguria, zeppole. Sarà possibile acquistare l'olio E.V.O. della Costiera. Il gruppo folk “A’ Perteca” allieterà la serata.