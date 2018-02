"Marzo 2018": teatro e missione nella parrocchia di San Demetrio

Teatro e missione saranno le colonne portanti della rassegna “Marzo 2018”, organizzata dalla Compagnia “Le Voci di dentro” della Parrocchia San Demetrio di Salerno. Quattro gli appuntamenti in programma, nei quali altrettante compagnie si avvicenderanno sulle tavole del Teatro San Demetrio di Salerno, con inizio spettacoli alle ore 20.30.

Il programma

Si comincia il 2 marzo con “L’uomo, la bestia e la virtù” (Pirandello), Compagnia teatrale “Le Voci di dentro J”, di Salerno, regia di Marco De Simone. Il 9 marzo, in scena “Madama quatte solde” (G. Di Maio e N. Masaniello), Compagnia teatrale “'E Sceppacentrella” di Salerno, regia di Matteo Salsano. Il 16 marzo, altro appuntamento con “I Menecmi”, Compagnia teatrale “Il Sipario” di Agropoli. Regia di Gianni Parisi. Ultima tappa il 23 marzo con “Ditegli sempre di sì” (De Filippo), Compagnia teatrale “Le Voci di dentro” di Salerno. Regia di Gioacchino Reggiani.

Info utili

Abbonamento rassegna: intero 20 euro, ridotto 15 euro, biglietto singolo evento intero 7 euro e ridotto 5 euro. Il ricavato della rassegna sarà destinato ai servizi caritativi e missionari della parrocchia San Demetrio Martire di Salerno: la domenica sera, accoglienza dei senza fissa dimora per un pasto caldo, insieme all'associazione Venite Libenter; sostegno alla missione di Mahitsi e di Bevalala in Madagascar; progetto "Vita" a Jaiba in Minas Gerais, Brasile; sostegno alla "Casa degli aquiloni" nelle Isole Filippine. Info, prevendita e prenotazioni: oratorio Parrocchiale San Demetrio telefono 3382429640 oppure 089220489.