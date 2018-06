Red Canzian jazz e simphonic concert live a Laurino

"Red in Blue” ospiterà a Laurino il concerto di Red Canzian, il 13 agosto alle ore 21.30, in Piazza della Madonna dei Monti. Canzian si esibirà insieme ad un organico cameristico-sinfonico e ad un trio ritmico composto da Claudio Filippini al pianoforte, Phil Mer alla batteria e Andrea Lombardini al basso. Ospite la figlia Chiara Canzian. Red Canzian ripercorrerà i più grandi successi italiani e internazionali, arrangiati dal Maestro Stefano Fonzi. Le canzoni spaziano dal pop al jazz, passando per la musica etnica. Jazz in Laurino propone anche corsi di Jazz dal 10 al 14 agosto.