Regali di Natale? Quest'anno va di moda il benessere in Costa d'Amalfi

Ormai ci siamo, tra qualche giorno è Natale e, come ogni anno, andiamo in crisi quando si parla di regali. Fare un regalo, si sa, non è mai semplice e regalare quello che ci piacerebbe ricevere potrebbe essere già un buon punto di partenza.

E se quest’anno, invece del solito dolcevita, decidessimo di regalare un po’ di piacevole benessere? Chi di noi non desidera regalarsi un momento di relax, un delicato e rilassante massaggio, un caldo hammam o del tempo da dedicare a se stesso e al proprio corpo?

Nel paradiso della Costiera Amalfitana, a Minori, una risposta a queste domande potrebbe darla OtiumSPA che offre un’accurata selezione di voucher regalo da mettere sotto l'albero e la libertà di prenotare con tutta calma quando vivere il proprio momento di relax a chi riceve la piacevole sorpresa.

L'apprezzatissimo percorso Spa con Bagno Romano è solo una delle soluzioni tra le tante offerte dalla struttura ed è sinonimo di regalo di successo.

Per avere un’idea, potreste visitare la sezione dedicata al Natale di OtiumSPA direttamente sullo shop online della struttura www.prenotaspa.it, dove sono descritte tutte soluzioni offerte con prezzi per tutte le esigenze e scegliere il regalo perfetto da mettere sotto l’albero.

Il voucher regalo, una volta acquistato, sarà inviato nell’arco delle 6 ore successive via email così da poterlo stampare e regalare nel miglior modo possibile.

Per saperne di più, contattate l’infoline della struttura allo 089853855.

OtiumSPA è aperto tutti i giorni dalle 15:00 alle 21:00 ed il sabato e la domenica in orario continuato dalle 10:00 alle 21:00