"Regali sgraditi" in scena al Teatro Arbostella: ecco la trama

Cambio scena al Teatro Arbostella di Salerno dove, dopo il successo di pubblico e di critica per Fuori Nevica, altre risate sono in arrivo per la folta platea della struttura di viale Verdi. A calcare il palcoscenico per i prossimi tre week-end ci sarà la storica compagna napoletana degli Ignoti che dal 2006 stabilmente partecipa al cartellone del direttore artistico Gino Esposito. E ogni anno la compagnia regala sorrisi ed emozioni spaziando da testi classici a contemporanei. Spettacoli nei fine settimana 15-16-22-23-29 febbraio, 1 marzo 2020. Il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19.15. Costo biglietto 12 euro, ridotto 10.

La trama

La pièce narra di una delle usanze dei giorni nostri ovvero quello di stare seduti comodamente davanti al computer, a casa, rilassati, per ordinare on line prodotti di consumo. Un vero piacere che la tecnologia ci ha regalato ma come tutte le cose ci sono i pro e i contro come errori grossolani che possono capitare o truffe. Nel caso dei nostri protagonisti, per una interpretazione errata, infatti, i prodotti che arrivano non sono quelli desiderati. Questo suscita nel corso dell'opera equivoci, doppi sensi e suspance che rendono l'intreccio molto comico e che, nel frattempo, aprono uno spunto di riflessione sulla complessità dei giorni nostri di far fronte al dialogo con la tecnologia che ha messo da parte il rapporto umano in tanti settori. Sul palco, insieme a Gino Amoroso che è anche regista dello spettacolo ci sarà la bravissima Patrizia Pozzi (attrice di Un posto al Sole su Raitre) accompagnati da una squadra di tutto rispetto composta da Andrea Sottolano, Orazio Ancona, Francesca Gennarelli, Maria Sole Rampazzi, Massimo Ardito Fabio Riccio ed Enza Del Prete. La grafica sarà curata da Giulia Mancini. Info e prenotazioni: 089/3867440 – 347/1869810 - www.teatroarbostella.it