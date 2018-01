Reggae, power-pop e banane nel febbraio musicale di Hope, a Palinuro

Ultimo mese di musica live, prima dello stop primaverile, alla vineria Hope di Palinuro. Si parte venerdì 2 febbraio con il saprese Joseph Bruno (accompagnato da Edoardo Napolitano). Quello di Joseph è uno dei nomi storici della musica nel Cilento: partito nei 90’s con la band metal Aura, Joseph nel tempo ha maturato un proprio stile, sperimentando vari generi musicali, dall’elettronica al reggae. Da Hope porterà uno spettacolo tutto reggae fra cover di Bob Marley e inediti firmati in tandem con Edoardo Napolitano.



Sabato 10 febbraio, si prosegue con la band i PROPAGANDA.MOIO Social.Blues.Club. Capitanati da Pasquale Caroccia, ai più conosciuto come “Il poeta”, i 5 musicisti presenteranno uno spettacolo fatto di ironia e critica sociale in bilico fra l’italiano e il cilentano, forti di brani come “Banane cilentane” e “Come mais (frano)?”, con la promessa di far ballare il pubblico della vineria Hope. Ancora un artista di Sapri, venerdì 16: si tratta, questa volta, di Emanuele Montesano. Il percorso di Emanuele parte dal metal con varie formazioni fino ad approdare al power-pop di “Origine”, suo album d’esordio da solista che è riuscito a raccogliere grossi consensi da stampa e critica negli scorsi mesi. Venerdì 23, febbraio ultima serata con Walter Di Bello. Già voce, chitarra e mente creativa del progetto Vibrazione Positiva, il suo stile è contraddistinto da melodie sognanti e malinconiche. Walter sarà accompagnato alle percussioni da Aurelio Martuscelli, in arte Shuri.