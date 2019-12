Renato Zero in concerto al PalaSele di Eboli: due serate di grande musica

Dopo il concerto di Eros Ramazzotti che ha incantato il pubblico del Palasele di Eboli con il Vita ce n'è world tour, la casa dei concerti della provincia di Salerno spalanca le porte a Renato Zero, un altro grande protagonista della musica italiana. Vita ce n'è world tour.

Lo spettacolo

A distanza di tre anni dagli ultimi due concerti a Eboli completamente sold out, Renato Zero tornerà al PalaSele il 18 e 19 gennaio 2020 con il suo nuovo progetto “Zero il Folle”. In delirio, il popolo dei “sorcini d’Italia”: il nuovo tour partirà a novembre e sarà legato al nuovo disco del visionario artista e sempre imprevedibile sobillatore di coscienze. Si comincia alle ore 21.

Info utili

Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 - Anni60produzioni.com