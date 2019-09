San Matteo 2019, concerto di Renzo Arbore in Piazza della Concordia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’ultimo appuntamento di Camera in Tour è in programma Sabato 21 Settembre con Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana che alle 22.00 (al termine della processione patronale di San Matteo) si esibiranno in Piazza della Concordia a Salerno. Uno spettacolo in piazza, con partecipazione libera e gratuita. La rassegna Camera in Tour è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Salerno per promuovere, con arte e spettacoli, il territorio provinciale ed il turismo. “ Concludiamo il nostro programma – afferma il Presidente della Camera di Commercio Andrea Prete – a Salerno nel giorno dedicato al Santo Patrono. Una grande festa di musica, allegria, comunità che coinvolgerà i concittadini ed i tanti turisti che hanno seguito gli spettacoli accogliendo nelle varie tappe il nostro invito. Con Camera in Tour abbiamo portato l’arte in location meravigliose come Paestum e Villa Matarazzo e turistiche come Palinuro e Minori contribuendo a rendere più interessante il soggiorno”. L'Orchestra italiana è un gruppo musicale italiano fondato da Renzo Arbore nel 1991 con lo scopo di rilanciare la musica napoletana nel mondo, riproponendola in modo innovativo ed utilizzando contaminazioni provenienti da differenti culture e da vari generi (jazz, swing, blues). La formazione riunisce 15 musicisti che interpretano con arrangiamenti originali musiche della tradizione napoletana, in particolare canzoni del repertorio di artisti come Roberto Murolo e Renato Carosone, e della musica italiana melodica in genere.Il successo nazionale e internazionale fin dalla fondazione è stato enorme con concerti in tutto il mondo e registrazione di album che continuano a vendere milioni di copie. Camera in Tour 2019 si avvale del contributo e della partecipazione di: Comune di Centola/Palinuro, Comune di Castellabate e Parco Nazionale del Cilento, Alburni, Vallo di Diano, Comune di Minori, Comune di Capaccio/Paestum, Direzione Area Archeologica Paestum, Comune di Salerno. La partecipazione allo spettacolo in piazza della Concordia è libera e gratuita. Non sono previsti posti a sedere.