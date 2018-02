Al teatro Augusteo, l'8 marzo, il ricordo delle donne nigeriane: "26, come in mare così in terra"

Salerno non dimentica lo sbarco dell'orrore e attraverso 54 giornalisti propone una rilettura in chiave teatrale di una delle pagine più drammatiche di cronaca cittadina: l'approdo di 26 giovani donne nigeriane arrivate morte a Salerno il 5 novembre 2017, a bordo della nave Cantabria. L'8 marzo, data simbolo, andrà in scena “26 – Come in Mare Così in Terra”, lo spettacolo di teatro civile promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, in programma alle ore 21 al Teatro Augusteo di Salerno. L'obiettivo della serata è raccogliere fondi a sostegno dello Sportello di Ascolto - Centro Antiviolenza di Genere “Artemisia”, ubicato al Pronto Soccorso del Plesso Ruggi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno. All’evento parteciperà anche una delegazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, guidata dal Comandante Adriano De Acutis.

Il programma

Sul palco, ventisei giornaliste salernitane presteranno la voce ai monologhi scritti da altrettante firme, tra colleghe e colleghi. Filo conduttore dello spettacolo, tra una lettura e l’altra, il monologo di una madre che racconterà il “viaggio” della figlia dal suo particolare punto di vista, mentre il testamento ideale dell’opera è affidato, sul finale, alla “voce della giustizia”, gentilmente prestata sul palco da Matteo Casale, già Presidente della Corte di Appello di Salerno. Le letture saranno accompagnate da 10 danzatori: Antonello Apicella, Cristian Cianciulli, Daniele Sessa, Dario Ferrara, Gea Faye, Giorgio Loffredo, Nicol Memoli, Nunzia Prisco, Pierfrancesco Vicinanza, Sara Mazzamurro, Simone Liguori, Vincenzo Barletta. L’opera è il frutto della collaborazione gratuita di Carla Avarista (consulenza teatrale), Annarita Pasculli (coreografie), Annalisa Di Matteo (aiuto coreografa), Antonella Iannone (consulenza artistica), Max Maffia (musiche originali), Max Maffia & The Empty Daybox (formazione in scena), Danilo Gloriante (violino), Lamin Ceesay (voce).

Info utili

L'ingresso è su prenotazione e ad inviti. E' possibile inoltrare una e-mail all'indirizzo 26comeinmarecosiinterra@gmail.com