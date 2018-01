"Ricreazione" al Teatro Arbostella: il 28 gennaio, open day gratuito per i bambini

Il 28 gennaio 2018 alle ore 11, il Teatro Arbostella di Salerno aprirà le porte, anzi alzerà il sipario sui più giovani e le loro famiglie con la presenza della scrittrice Lucia Quaranta e dell'attore/regista Gaetano Troiano. L’evento prende il nome di "RicreAzione: Le favole vanno a teatro" che è un connubio tra scrittura ed arte teatrale rivolto ai giovanissimi, nel più creativo e suggestivo degli ambienti artistici, cioè il teatro. Un vero e proprio “Open day” dove i bambini potranno vedere con i propri occhi come inizia un’opera teatrale: dalla scelta dei testi nella libreria alla creazione delle scenografie visitando il laboratorio tecnico, passando dalla costumeria per poi ammirare l’oggettistica utilizzata fino ad assistere alla parte tecnica del montaggio delle scene e al settaggio delle luci e delle musiche. Un vero e proprio viaggio nel “retro-bottega” del Teatro Arbostella creato da Gino Esposito oltre dieci anni fa per capire che ciò che si vede sul palco è solo la parte finale di un complesso ma affascinante lavoro alle spalle. E nell’occasione Gaetano Troiano e Lucia Quaranta formeranno un gruppo di ragazzini dai 6 ai 12 anni per creare un laboratorio teatrale con un appuntamento settimanale che darà vita ad una favola dalla A alla Z anzi dalla A alla T… di Teatro.

Interverrenno tra gli altri il direttore artistico Gino Esposito, la presidente del Teatro Arbostella Immacolata Caracciuolo, la direttrice di scena Liliana Senatore, la C.M.C. group e il tecnico audio/luci Alessio Zierlinskj. Ingresso libero. Per informazioni, contattare il numero telefonico 3471869810.