Al Teatro Ridotto doppio spettacolo e doppio sconto per i lettori di Salerno Today

SalernoToday offre ai propri lettori la possibilità di assistere agli spettacoli comici della stagione teatrale del "Ridotto" a prezzi scontati. Biglietti disponibili per il settore unico.

Le prossime promozioni

Per lo spettacolo "La storia d'Ita(g)lia", in programma sabato 9 marzo alle ore 21.15, il prezzo da listino è 15 euro. Con Salerno Today è possibile acquistarlo pagando 7,50 euro. Gli spettatori potranno usufrure di una promozione anche per lo spettacolo in programma sabato 30 marzo (ore 21.15) e domenica 31 (ore 19), dal titolo "Se per caso cadesse il mondo...". Per questo spettacolo, il prezzo da listino è 12 euro ma con Salerno Today sarà possibile pagarne 6. Non resta, dunque, da fare altro che prenotare la propria risata.

Il regolamento

Non è possibile scegliere i posti che verranno assegnati dal Teatro Ridotto. Nel caso di acquisto di più biglietti, i posti saranno sicuramente contigui. Il lettore può acquistare i biglietti online e ricevere il voucher sulla propria casella e-mail. I biglietti potranno essere ritirati, il giorno stesso dello spettacolo, presso il botteghino del Teatro Ridotto, presentando il voucher fino a 30 minuti prima dell'inizio.