Riki in concerto il 16 luglio all’Arena del Mare. Per la gioia dei suoi fans – migliaia di ragazzi – il giovane cantautore ha scelto anche Salerno tra le tappe del tour estivo. I biglietti vanno a ruba: ne sono stati acquistati in prevendita già 80mila, computo complessivo delle sue 20 tappe in cartellone. Artista rivelazione dell’edizione 2017 di Amici di Maria De Filippi, Riki (al secolo Riccardo Marcuzzo), classe ’92, ha debuttato il 19 maggio con l’Ep d’esordio “Perdo le parole” e ha ottenuto il triplo disco di platino, posizionandosi al primo posto in classifica FIMI/Gfk per 11 settimane consecutive.

Info utili

I biglietti per il concerto sono disponibili al costo di 29,90 euro su Ticketone e nei punti vendita abituali. L’Arena del Mare è allestita dal Comune di Salerno e dall’Autorità Portuale nel Sottopiazza della Concordia. Per informazioni 0894688156 e www.anni60produzioni.com.