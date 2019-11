Risate e paradossi: in scena "Un giorno perfetto" al teatro Arbostella

Tra risate a crepapelle, colpi di scena e applausi a scena aperta prosegue il cartellone della XIV rassegna di teatro comico amatoriale al Teatro Arbostella di Salerno a firma del direttore artistico Gino Esposito. Nei prossimi week-end tra fine novembre e metà dicembre a calcare le tavole del palco di Viale Verdi ci sarà la compagnia dei Filodrammatici di Napoli. Spettacoli nei fine settimana 30 novembre, 1-7-8-14-15 dicembre 2019. Il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19.15. Costo biglietto 12 euro, ridotto 10.

La trama

Narra la storia di una famiglia napoletana intenta a preparare la festa di compleanno della loro amata figlia. La voglia, come spesso accade soprattutto in epoca moderna, è quella di apparire agli altri al cospetto dell’essere e cosi l’organizzazione dell’evento sembra essere l’unico obiettivo dei genitori che non badano a spese tra vestiti e allestimenti costosi e catering sfarzosi con tanto di camerieri internazionali. Il marito, vittima suo malgrado, asseconda ogni capriccio di mamma e figlia a spendere una fortuna per la festa e il suo invadente vicino di casa cerca di supportarlo almeno psicologicamente. Dopo tante peripezie, finalmente, arriva il grande giorno. Tutto sembra perfetto, gli invitati iniziano ad arrivare. Ma un'inaspettata quanto imbarazzante notizia mette l'intero festeggiamento fortemente a rischio. Da quel momento in poi ecco un innescarsi di situazioni paradossali e comiche che terranno lo spettatore incollato alla poltrona, sbellicandosi di risate, sino all’arrivo dell’incredibile finale con tanto di colpo di scena.

Il cast

Sul palco si esibiranno con ritmo e padronanza Luca Silvestri, attore protagonista e regista della pièce teatrale da lui riadattata e riscritta, Maria Strazzullo, Silvia Spina, Antonello Dattilo, Nicola Cortegiano, Patrizio Cevaro, Chiara Chiummo, Giorgio Esposito, Ilaria Luongo, Alessandra Buonomano e Antonio Gentile. Le scenografie saranno curate da Giovanni Fatigati in collaborazione con la C.M.C. Group. I costumi di Carmen Bellucci, mentre collaboreranno alla parte organizzativa e web Angelo Ferro e Mattia Caputo. Info e prenotazioni: 089/3867440 – 347/1869810 - www.teatroarbostella.it