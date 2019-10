Il ritorno dei “2080”: conclusi i casting per il videoclip del nuovo singolo “La mia città”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si sono tenuti venerdì 24 ottobre, presso l'area eventi del Centro Commerciale "La Fabbrica" di Salerno, i casting ufficiali per la selezione di un attore e di un'attrice per il ruolo di protagonisti del video musicale del nuovo singolo dei 2080, di prossima pubblicazione sulle piattaforme digitali. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di numerosi giovani candidati, desiderosi di cimentarsi davanti alla macchina da presa e di mettere in evidenza il proprio talento e le proprie capacità. Il brano che segna il grande ritorno sulla scena musicale dei 2080 sì intitola "La mia Cittá" e rappresenta un vero e proprio inno alla cittá di Salerno, alla sua gente ed ai suoi luoghi, scritto da Rino Alfano in collaborazione con il paroliere Rolando Barbarulo, poeta metropolitano recentemente scomparso.

Le riprese del video musicale che saranno curate dalla OtbFilms sono previste per il mese di novembre.

INFO BIOGRAFICHE

I 2080 sono un gruppo musicale di Salerno formato da Rino Alfano e Ronny De Ruggiero. Nel 2001, entrano a far parte del cast del programna televisivo "Ci vediamo su Rai Uno" condotto da Paolo Limiti. Nello stesso anno, l'amicizia professionale e artistica nata con la Regina della Canzone Italiana Nilla Pizzi porta il gruppo all'esordio discografico con la pubblicazione del primo singolo "Grazie dei fior", distribuito da Sony Music: il brano rivisitato in una versione Rap con sonorità elettroniche suscita grande interesse tra gli addetti ai lavori.

Più tardi esce il singolo "Tu ci stai" che anticipa la pubblicazione dell'album "Liberami" e la successiva partecipazione da parte del gruppo a numerosi programmi televisivi quali: Uno Mattina, Cominciamo Bene, La Vita in Diretta, Disney Channel, Radio Italia Live. Nel 2002, viene pubblicato il singolo "Io e Te" feat. Nilla Pizzi, seconda collaborazione artistica con la Regina della Canzone Italiana, il brano dopo l'esclusione al Festival di Sanremo nella categoria big, viene presentato nel corso del programma televisivo Domenica in.

Nel 2003, grazie alle notizie pubblicate dalla CNN, sono ospiti insieme a Nilla Pizzi di un importante programma televisivo inglese che viene registrato a Parigi.

Nel 2007 esce in una versione radio edit il singolo "Resto qui" accompagnato dal video del brano in programmazione su alcune tv musicali nazionali quali: Music Box Italia, Match Music, Magic Tv, All Music. Nel 2011 il video viene presentato nella rubrica Tg1 Note su Rai Uno.

Nello stesso anno il gruppo accede agli Home Visit di Xfactor 5 su Sky.

Nel 2013 viene pubblicato il singolo "Resto qui" che viene presentato nel corso del programma televisivo "Uno Mattina Estate" su Rai Uno.