Naomi Rivieccio, Simona Molinari e Nina Zilli in concerto all'Arena del Mare

L'appuntamento targato Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno si svolge dal 24 al 26 luglio all’Arena del Mare. Una tre giorni che si preannuncia ricca di grandi sorprese e di altrettanti modi di declinare il jazz. Il comune denominatore è senza dubbio dato dalle voci: tre donne, tre carismi differenti, tre mondi affascinanti che hanno conquistato il grande pubblico: Naomi Rivieccio, Simona Molinari e Nina Zilli. La formula è quella che sin dalla prima edizione ha caratterizzato il festival: porre sullo stesso palco gli studenti del Conservatorio Martucci ed i nomi del panorama nazionale e internazionale della musica jazz e pop. Un dialogo a più voci, un’occasione d’incontro che vuole andare ben al di là del concerto.

Il programma

Ad aprire il decennale, venerdì 24 luglio, sarà proprio Naomi Rivieccio, classe ’92, origini napoletane ed una formazione al canto che parte proprio dal conservatorio salernitano. Il suo concerto, per il quale calcherà le tavole dell’Arena sarà anticipato dall’open act del Guglielmo Guglielmi Academic Jazz Ensemble con gli studenti di Musica d’insieme jazz (costo del biglietto 5 euro + 1,00 di prevendita). Sabato 25 sarà Sandro Deidda con Jazz Parade 2020 e gli studenti di Tecniche d’improvvisazione ad aprire la serata che avrà come guest Simona Molinari: il concerto rientra nel suo tour 2020 “Sbalzi d’Amore” (costo del biglietto 5 euro + 1,00 di prevendita). Sarà Marco Fiorenzano in trio ad introdurre la terza e ultima serata (domenica 26 luglio) quando sul palco allestito nel sottopiazza della Concordia salirà Nina Zilli (costo del biglietto 10 euro + 1,00 di prevendita). Per ulteriori info è possibile contattare il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno ai seguenti numeri: 089 241086 – 089 237713 – www.consalerno.it