“La Rocca delle Arti”: tre giorni di musica, folklore e laboratori del gusto

Dal 23 al 25 agosto ritorna “La Rocca delle Arti”, una mostra a cielo aperto tra i caratteristici vicoletti del centro storico di Roccagloriosa. La manifestazione è organizzata dalla Pro-Loco e lo scopo è creare una “festa didattica” volta ad incentivare l’artigianato come forma di sviluppo del territorio, dal manufatto alla gastronomia.

La novità

Per la nona edizione, “La Rocca delle Arti” diventa ecosostenibile: Durante la manifestazione, infatti, verranno usati materiali biodegradabili e riciclabili al 100% e lungo il percorso saranno distribuite mini isole ecologiche per differenziare i rifiuti in maniera corretta.

Il programma

Ritornano, anche per l’edizione 2018, i laboratori. Quello delle arti, a partire dalle 18.30, è un angolo dedicato alla creatività, con la cottura di ceramica RAKU, di Gennaro Ricco e Mauro Donegà. Spazio anche al laboratorio teatrale a cura della Compagnia Scenica Frammenti, alle ore 10:30 in Piazza del Popolo. Alle ore 22, la compagnia metterà in scena “Madama Butterfly”. Dopo il successo delle scorse edizioni confermata anche la mostra Iconografica e Filiconica a cura di Andrea Perilli. Novità di questa edizione l’Officina del Farro, il laboratorio dei cavatelli cilentani, “’U Maġaru”, cultura popolare che sta scomparendo, a cura di Angelo Risi e la visita guidata al Museo Antonella Fiammenghi in compagnia della giovane Fistelia. La principessa del popolo dei Lucani racconterà gli usi, i costumi e le gesta del suo popolo. Dal museo, dopo il racconto di Fistelia, partirà il corteo in abiti d’epoca che sfilerà per le vie interessate dalla manifestazione.

Il cibo

Immancabili gli appuntamenti con i prodotti del territorio: alla scoperta del miele del Cilento a cura di Francescantonio Cavalieri e gli Oli da tutto il mondo a cura di Nicolangelo Marsicani. Il Museo “Antonella Fiammenghi” in via Borgo Sant’Antonio e l’Antiquarium in Piazza del Popolo prolungheranno per l’occasione gli orari di apertura al pubblico. Per agevolare gli ospiti, sarà attivo il servizio navetta. Per informazioni è possibile contattare il numero 3492201533.