Castello Arechi, tutto pronto per la quarta edizione "Rock alla Rocca"

Dopo lo straordinario consenso delle prime 3 edizioni, "Rock alla Rocca" torna ad elettrizzare la corte del Castello Arechi di Salerno il 9 e 10 Agosto 2019. Il "salotto buono" della città, fresco reduce dai successi della quarta edizione di "Birra in B…Rocca", accoglie un altro appuntamento stellare, due serate su misura per gli amanti di un genere che ha fatto la storia della musica. Sonorità forti si accompagnano all'ineguagliabile scenario paesaggistico, di cui il Castello è vedetta privilegiata, e all'enogastronomia campana di qualità, rigorosamente artigianale. Venerdì 9 Agosto, sul palco del Piazzale delle Armi salirà la band "Cor a Cor", dal cui vasto e versatile repertorio verrà fuori il rock made in Italy degli anni d'oro; Sabato 10, in attesa dello spettacolo naturale del firmamento, spazio al soul travolgente di Zucchero "Sugar" Fornaciari con la cover band "Mr Blue and The Chickens".

L'apertura degli stands di street food è fissata per le ore 20:30, l'inizio degli spettacoli alle 22:00.

Informazioni e prenotazioni: 3298467807 - 3456150238