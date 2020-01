Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 4 Gennaio 2020 “Romea & Giulietto” in scena all’Auditorium della frazione Capezzano di Pellezzano (SA) con la partecipazione dell’artista Lina Nappo. La compagnia teatrale la quercia apre il 2020 con una commedia comica in due atti intitolata “Romea & Giulietto” scritta da Gino Cogliandro e diretta dalla regia e dall’adattamento di Fabrizio Avallone e Anna Aurelio. Lo spettacolo portato in scena lo scorso dicembre al teatro Augusteo a Salerno ha riscosso un notevole successo e si replica all'Auditorium di Capezzano sabato 4 gennaio alle ore 20.30.

“Pellezzano apre le porte al 2020 regalando sorrisi – dichiara il Sindaco, dott. Francesco Morra – Accogliamo con piacere, presso il nostro Auditorium di Capezzano, una commedia che ha già riscosso un ottimo successo di pubblico all’Augusteo di Salerno e che vede protagonista anche un membro della nostra Amministrazione, il consigliere Anna Aurelio, nella qualità di regista e attrice di quest’opera scritta da Gino Cogliandro. Non possiamo che ringraziare tutti coloro che promuovono la cultura sul nostro territorio, dando l’opportunità a tutti gli appassionati di partecipare, in maniera gratuita, alla visione di questi spettacoli, che come la IV edizione della rassegna teatrale “Città di Pellezzano”, da poco conclusasi, hanno l’obiettivo di avvicinare il pubblico al teatro”.

Al termine della serata, ci sarà anche la gradita partecipazione di un’ospite d’onore quale l’artista napoletana Lina Nappo.