"S.Andrea in arte": mostra collettiva di artisti del territorio a Nocera Inferiore

Il Centro Arte e Cultura La Sfinge di Nocera Inferiore, anche quest’anno organizza, in occasione della XXXIII Edizione della Sagra Francescana missionaria, "S.ANDREA IN ARTE", rassegna di opere di pittura, scultura, fotografia, ceramica di noti artisti del territorio. Le opere saranno esposte nelle sale del complesso Conventuale di S.Andrea, sito in Nocera Inferiore, in un contesto ambientale unico per bellezza e storia.

La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni della sagra, 7- 8– 9 settembre 2018 dalle ore 19.00. Ingresso Gratuito.