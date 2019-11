Sagra della castagna e dei prodotti del sottobosco ad Acerno: ecco il menù

E' tutto pronto ad Acerno per la tradizionale sagra della castagna e dei prodotti del sottobosco. Raduno dei golosi e trionfo del gusto per due giorni, il 9 e 10 novembre. Si comincia sabato alle ore 17 con apertura stand e degustazione di prodotti tipici in Piazza d'Aste. Alle ore 18, si esibirà il gruppo Folkloristico Itinerante "I Briganti del re" con la partecipazione del RE della Fisarmonica Maestro Buccella Giangiacomo". In contemporanea, degustazione gratuita di caldarroste, accompagnate da vino locale. I falò saranno accesi alle ore 18.30 e alle 20.30 nuova esibizione del gruppo "I Briganti del re". Domenica 10 novembre, le degustazioni cominceranno alle ore 10, sempre in Piazza d'Aste. Alle ore 11, i golosi avranno caldarroste e vino gratuiti a disposizione. Dalle ore 11.30, a spasso per Acerno: passeggiate guidate, previa prenotazione allo stand della Pro Loco. Stand di degustazione ancora aperti alle ore 15.30 e alle 17.30 esibizione del gruppo folkloristico.17:30. Dopo le caldarroste, accensione dei falò alle ore 18.30.

Il menù

Patate tipiche di Acerno fritte e cotte sotto la brace, pane cuotto del pastore, caciocavallo podolico impiccato, bruschettone con tartufo, fusilli al ragù di cinghiale, ravioli con ripieno di ricotta, ravioli con ripieno di funghi porcini, sanguinaccio, pasticelle, struffoli, murzulletti, scauratielli, pastiera di riso, pastiera di grano, taralli nasprati, vin brulè.