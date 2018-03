Sagra dell'asparago selvatico: il menù e il programma

Tutto pronto a Roscigno per la sagra dell'asparago selvatico, in programma dal 28 aprile al 1° maggio. Il menù comprende antipasto composto da frittata con asparagi, pizza fritta, salumi e formaggi, poi lasagne e cavatielli con asparagi, scaloppina e contorni.

Il programma

La festa comincia sabato 28 aprile con il percorso turistico alle ore 17 presso antiquarium, museo di arte sacra, chiesa San Nicola di Bari e Roscigno Vecchia. L'apertura degli stand gastronomici è fissata alle ore 19.30. Seguirà alle ore 21 il concerto del gruppo "L'altro zero". Domenica 29 aprile, lo stesso percorso turistico comincia alle ore 11, ripetuto nel pomeriggio dalle ore 17.30. Gli stand aprono alle ore 12.30 e alle ore 19.30. Dalle ore 21, concerto "Dirotta su Cuba". Lunedì 30 aprile ancora percorsi d'arte (ore 17) e alle 19.30 il "gemellaggio" cavatiello di Roscigno-fusillo di Felitto. Concerto dei Nova Felix alle ore 21. Gran finale martedì 1° maggio. Il percorso turistico comincia alle ore 11. E' possibile effettuare, solo su prenotazione, anche l'escursione e il pic nic presso il parco archeologico di Monte Pruno. Apertura degli stand alle ore 12.30. Nel pomeriggio, replica del percorso turistico alle ore 17.30, stand di nuovo aperti alle ore 19.30. Alle ore 21, caratteristica sfilata di abiti tradizionali cilentani di fine '800. Parteciperà Maria Elena Fabi, presentatrice di "Uno Mattina". Ospite Enzo Ricciardi. Spazio anche al "Premio Serafina": le partecipanti, di età non inferiore a 15 anni, dovranno indossare un abito antico e potranno sfilare. Premi per le prime tre classificate.