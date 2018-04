Dal 4 al 6 maggio, sagra del carciofo bianco di Pertosa

E' tutto pronto per la sagra del carciofo bianco di Pertosa, coltivato senza nessun tipo di trattamento o concime chimico esclusivamente nei Comuni di Pertosa, Caggiano, Auletta e Salvitelle, in un territorio posto tra i 300 e i 700 metri sul livello del mare. Questa prelibatezza, offerta in sagra dal 4 al 6 maggio, ha un colore verde chiarissimo tendente al bianco argenteo, la resistenza alle basse temperature, la delicatezza e le grandi infiorescenze prive di spine. Presidio Slow Food, sarà protagonista di una manifestazione che mira a divulgare e valorizzare i tanti pregi al fine di conservarne la centralità sulle nostre tavole e nelle nostre tradizioni culinarie.

Solidarietà

Il ricavato verrà devoluto a favore delle opere di carità della Parrocchia Santa Maria delle Grazie il cui Comitato Feste si occupa della realizzazione dell’evento con il patrocinio del Comune di Pertosa, istituzione che profonde impegno attivo per la sua promozione e realizzazione. Tre giorni che gli organizzatori hanno voluto associare alla festa di San Vittorio Martire, periodo in cui il carciofo viene raccolto, durante i quali si pone l’accento su un vero e proprio principe della biodiversità locale ma anche sul forte senso di identità e spirito di collaborazione degli abitanti che lavorano con grande laboriosità e spirito di cooperazione per la buona riuscita dell’evento.

Info utili

Durante la sagra resterà aperto anche il Musdeo Speleo Archeologico: visite guidate alle 21:00, alle 22 :00 e alle 23:00. Per prenotazione visite e verifica degli orari disponibili: 0975397037. Venerdì 4 maggio l’apertura della sagra è prevista per le ore 21 mentre sabato e domenica i visitatori saranno accolti anche a pranzo dalle ore 12 alle 15 (con disponibilità di tendostruttura). In caso di avverse condizioni meteo, la sagra verrà spostata nei giorni 12 e 13 maggio.