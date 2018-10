A Calvanico la sagra della castagna compie 40 anni: ecco il programma

La sagra della castagna a Calvanico sarà presentata in edizione gold, perché quest'anno compie 40 anni. Dal 5 al 7 ottobre e poi dal 12 al 14, i golosi faranno tappa nella Valle dell'Irno per gustare le prelibatezze del territorio, ovviamente base di castagna. Il cibo autunnale per eccellenza sarà servito in abbinamento ai primi piatti ma anche come farcitura di torte e calzoncelli. La domenica è possibile anche frequentare la sagra a pranzo. L'evento gastronomico è organizzato dalla Parrocchia SS. Salvatore.

Non solo cibo

La festa diventa veicolo di promozione delle eccellenze del territorio tra turismo rurale, enogastronomia, trekking, sport, esibizioni e show cooking, laboratori didattici, focus tematici e musica etnofolk. La sagra si sviluppa tra piazzale Europa e località Chiaio, a 600 metri sul livello del mare, fino a raggiungere a piedi il “pizzo” di Monte San Michele a 1.547 metri d’altezza. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione del complesso ecclesiale del SS. Salvatore.