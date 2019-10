L'autunno è arrivato: si celebra "sua maestà la castagna", tutte le sagre nel salernitano

Il nostro territorio celebra sua maestà la castagna. Numerose, infatti, le sagre organizzate ad ottobre, nel nostro territorio. Per iniziare, cresce l'attesa per la 41a edizione della Sagra della Castagna di Calvanico: dal 4 al 6 e dall'11 al 13 ottobre, in tanti prenderanno parte all'invitante evento all'insegna della gastronomia, della natura, dello sport e della musica.

A seguire, dal 25 al 28 ottobre, la 42a sagra della castagna di San Cipriano Picentino: in un'atmosfera magica, e con la stagione fredda ormai alle porte, il profumo di piatti prelibati e genuini delizierà l'olfatto, mentre lo scoppiettio delle castagna sarà protagonista di uno degli eventi più gustosi della provincia. Ancora, 48 anni fa nasceva la Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni, dove, nel weekend dal 19 al 21 ottobre, tradizione, arte, spettacoli, cultura e tante prelibatezze si incontrano in uno scenario meraviglioso, alle pendici dei Monti Alburni, per degustare prodotti a base di castagne, nonchè quelli tipici locali presso gli stand gastronomici allestiti per l’occasione.

Dal 18 al 20 ottobre, per finire, la sagra della castagna a Curti di Giffoni Valle Piana che quest’anno giunge alla 45esima edizione. Nel corso dell’evento, i visitatori avranno la possibilità di rivivere e degustare il meglio nel territorio Picentino, fra scorci di vicoletti antichi e porticati storici, in compagnia della ottima musica folkloristica e popolare. Non resta che l'imbarazzo della scelta.