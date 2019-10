Sicignano degli Alburni celebra la sagra della castagna: ecco il programma

E' tutto pronto per la sagra della castagna a Sicignano degli Alburni, dal 18 al 20 ottobre. Nei giorni della manifestazione Sicignano si trasforma in una vetrina di tradizioni, gusto, storia e divertimento, nello splendido scenario dei Monti Alburni. Spazio alla storica corsa delle carrette, allo spettacolo equestre, agli artisti di strada, ai gruppi popolari itineranti e ai giochi tradizionali. Tanti punti di ristoro tra le strade del paese: sarà possibile degustare piatti tipici tradizioni ed infine poter ammirare il tradizionale mercatino gastronomico - artigianale.





Il programma

Venerdì 18 ottobre alle ore 21, concerto live "C’ammafunk", a cura dell’associazione Effetto Boomerang. Sabato 19 ottobre, alle ore 8, escursione sui Monti Alburni a cura di Alburni Trekking. Alle ore 16, pole position corsa delle carrette e alle ore 17:30, convegno "1519 - 2019: Britonio e “la gelosia del sole”. Dalle ore 18, musica popolare itinerante: cilentani folk, Terra mia, Voci del sud, artisti di strada, associazione "I Brancaleone". Alle ore 20:30 - concerti live: i malament, wet rags. Domenica 20 ottobre alle ore 9, Santa Messa nella chiesa San Matteo e Santa Margherita, alle 10.30 - artisti di strada, “I giullari del 2000 circo viaggiante”, musica popolare itinerante. Alle 11 la corsa storica delle carrette, poi il saluto del sindaco, alle 12 i falconieri dell'Irno, alle 12.30 esibizione sbandieratori Borgo San Nicolò - gruppo filangieri di Cava de' Tirreni, alle 15 giochi tradizionali in piazza (riservati ai non residenti), alle 16:30 I briganti e i bottari degli Alburni in concerto. La giornata proseguirà alle 17:30 con lo spettacolo equestre “Inoso e Masaniello” con Franco Rosolia. Alle 18, corteo storico e sfilata di sbandieratori, pistonieri e musici di Cava de' Tirreni. Alle 18.30,fede, passione, tradizione: i trombonieri del Casale Filangieri. Alle 19.30, premiazione corsa delle carrette e alle 19.30 Evò in concerto. E’ possibile prenotare le visite guidate al castello Giusso del Galdo e al centro storico (informazioni e prenotazioni al numero 388 6332687).