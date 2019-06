Sagra del catanazzo e diVino: Giovi festeggia Santa Maria dei Campi

Giovi festeggia Santa Maria dei Campi con un doppio evento gastronomico. Il piatto tipico della cucina povera, composto da trippa, piselli, pomodorini e aromi, accompagnati da pane casereccio. Gli stand apriranno alle ore 20.30.

Il menù

Fusilli ai sapori collinari, pasta e fagioli al tegamino, pizza, panini, milza, dolci, tipici. Domenica 9 giugno è anche possibile parteciparre al pranzo della sagra, in compagnia della musica delle tammorre della Paranza Picentina. Menù fisso 10 euro: fusilli, costatella con patatine, acqua e frutta. La prenotazione va effettuato telefonando al numemro 3341123403 entro sabato 8 giugno alle ore 20.

Gli spettacoli

Venerdì 7 giugno si esibirà New Age Salerno. Sabato 8 giugno toccherà a New Bagarja Band con Bruno Mariano da Made in Sud. Domenica 9 giugno, Paranza Picentina.

Giovi diVino

Da sabato 8 a lunedì 10 giugno, ecco Giovi diVino, la degustazione di vino artigianale delle colline di Giovi. Si comincia l'8 giugno con aperiVino alle ore 17, degustazione di vini in gara aperta a tutti e assaggio di prodotti tipici. L'evento terminerà lunedì con la premiazione dei primi tre classificati, dalle ore 21.