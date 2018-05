Sagra del catanazzo e Giovi diVino: ecco le date e il menù

Dal 18 al 20 maggio, Giovi festeggia Santa Maria dei Campi con un fitto programma religioso ma anche di eventi musicali e gastronomici. Spicca, tra gli altri, la tradizionale sagra del catanazzo, il piatto povero composto da trippa, piselli, pomodorini e pane casereccio. In alternativa, sarà possibile assaggiare dalle ore 20.30 (fa eccezione la domenica, sagra anche a pranzo, dalle ore 13) la milza, la pasta e fagioli al tegamino, pizza, dolci tipici. Menù fisso 10 euro. Il pranzo sarà allietato per l’occasione dalle tammorre del gruppo “I Picarielli”.

Giovi diVino

Il 20 maggio, nel piazzale antistante la Chiesa Santa Maria dei Campi, comincia anche Giovi diVino, degustazione di vini artigianali delle colline di Giovi per valorizzare una tradizione tramandata nei secoli. Saranno fornite le bottiglie con etichetta nelle quali imbottigliare il vino scrivendo nome e cognome del produttore, accompagnati da una scheda tecnica. Le bottiglie possono essere ritirate ad Dream Bar e devono essere consegnate entro sabato 19 maggio. La kermesse, che durerà fino al 21 maggio, comincerà domenica 20 maggio alle ore 17 con la degustazione e la votazione dei vini in gara. Alle ore 20.30, in programma AperiVino, degustazione (aperta a tutti) dei vini in gara, accompagnata da prodotti tipici. Lunedì 21 maggio, alle ore 21, la giuria premierà i primi tre classificati e rilascerà un attestato di partecipazione a tutti.