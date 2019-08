Sagra della Nocciola e del Cinghiale a Gaiano: boom di presenze

E' in corso fino a domani, 1° settembre, a Gaiano di Fisciano, la sagra della nocciola e del cinghiale. Tutti pazzi per lo spezzatino “Trescito”, ricetta secolare tramandata di generazione in generazione. E da gustare anche le costine di cinghiale: tutti a leccarsi i baffi, dunque, fino a domenica.

Foto di Gerardo Scafuro

Gallery