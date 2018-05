Ad Angri la sagra della Grangia di Pizzauto, fino al 2 giugno

Ritorna ad Angri la sagra della Grangia di Pizzauto, in programma l'1 e 2 giugno. Il nome della sagra è una rievocazione storica: fa riferimento alla tenuta agricola che Giacomo Arcuccio, signore di Capri, fece erigere a metà del XIV secolo in località Pizzauto per celebrare la nascita del suo secondogenito.

L'evento è organizzato dalla chiesa Santa Maria delle Grazie. Presso la “Taverna della Grangia”, addobbata per il grande evento gastronomico, sarà possibile assaggiare pasta e fagioli, gnocchi con braciola di capra, panini. E' prevista anche cucina per celiaci. Il ricavato della sagra sarà devoluto alle opere di carità parrocchiali.