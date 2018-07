Ogliara ospita la sagra delle lagane e ceci: ecco il programma

Rufoli di Ogliara ospita dal 13 al 17 luglio la ventottesima sagra delle Lagane e Ceci ed altre specialità. E' un appuntamento gastronomico ormai storico, molto atteso non solo dagli abitanti del rione collinare ma da tutti i salernitani che apprezzano la buona cucina.

Il menú

Le lagane e ceci sono la pietanza tipica. Si tratta di pasta casereccia simile alle tagliatelle: viene cotta e condita con i ceci, preparati lentamente sul fuoco, seguendo l’antica ricetta tramandata di generazione in generazione dalle massaie locali. I golosi potranno assaggiare anche il piatto frionzola (carne di maiale con pupacchiole e pane), melanzane allardate, panino con salsiccia, prosciutto o capicollo con contorno a scelta tra patatine fritte, broccoli, melanzane sott'olio, melanzane arrostite. Sarà possibile degustare anche panino con milza, pizzelle di sciurilli. Tutte le sere "Forni a cielo aperto", a cura dell'Associazione Panificatori Salerno.

Il regalo

Le lagane e ceci vengono servite nel tegamino di terracotta. La caratteristica della sagra è che il tegamino vuoto non viene restituito all'organizzazione ma - non a caso datato e firmato - può essere portato a casa cone gradito omaggio ai tanti degustatori per far ricordare che a Rufoli di Ogliara continua l’antica lavorazione dell’argilla.

Musica e cabaret

Le serate saranno allietate dalla musica popolare de "I Picarielli (13 luglio). Si esibiranno anche i Soleado e gli Sweet Dreams (14), i Vico Masuccio ed i comici di Villa per Bene (15 luglio), Salerno Periferia (lunedì 16 e martedì 17 luglio). Gli spettatori potranno assistere a suggestivi spettacoli di Arti Circensi.

Info utili

Associazione San Michele, numeri telefonici 3478259624 oppure 3396428437