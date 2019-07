Festa dei prodotti suini: 4 giorni di bontà per i golosi

A Postiglione grande attesa per l'ottava edizione della "Festa dei Prodotti Suini e non solo". La manifestazione è organizzata dalla parrocchia SS Giorgio e Nicola, in collaborazione con l'oratorio Maria SS del Carmelo ed il patrocinio del Comune. La kermesse enogastronomica si svolge nel piazzale di Santa Maria, tutte le sere a partire dalle 20.30, dal 25 al 28 luglio.

Il programma

Nei quattro giorni della festa, i visitatori avranno possibilità di degustare piatti dell'antica tradizione, a partire dal maiale. 25 luglio: Antipasto con capocollo, pancetta, bocconcino e pomodori; Primo fusilli con sugo e carne di salsiccia; Secondo salsiccia arrostita con patatine. Acqua e vino. 26 luglio: Antipasto con capocollo, pancetta, bocconcino e pomodori; primo cortecce con fiori di zucca e salsiccia; secondo costariccia, capocollo arrostito con patatine. Acqua e vino. 27 luglio: antipasto con capocollo, pancetta, bocconcino e pomodori; primo fusilli con sugo e carne di salsiccia; secondo porchetta e patatine. Acqua e vino. 28 luglio: antipasto con capocollo, pancetta, bocconcino e pomodori; primo ziti spezzati con ragù di maiale; secondo sfrionzola con patate. Acqua e vino.

Info utili

Il costo di ogni menù è di 10 euro. Nelle quattro serate non mancherà la musica che allieterà la permanenza nel borgo situato ai piedi degli Alburni. La manifestazione, arrivata alla sua ottava edizione, ogni anno coniuga gastronomia, tradizioni, divertimento e solidarietà. Infatti, per il 2019, l'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla mensa Caritas della diocesi di Teggiano-Policastro diretta da don Martino De Pasquale.