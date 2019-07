Sagra del mascuotto e del prosciutto a Giovi: ecco il menù

Dal 26 al 30 luglio, Giovi Piegolelle ospita la sagra del biscotto e del prosciutto. Giunta alla trentesima edizione, offrirà ai visitatori la degustazione di prodotti gastronomici locali. Non mancheranno la buona musica e la partecipazione a balli di gruppo, la genuinità di gare sportive per bambini e ragazzi e la disputa di una gara podistica regionale FIDAL, su un percorso di 8 km, per amatori senior e master.

Il menù

L’evento ha lo scopo di valorizzare i prodotti tipici locali, in particolare il famoso “biscotto”, il tipico pane di grano biscottato nel forno a legna e condito con pomodori e prosciutto o fagioli e pancetta. Ecco il menù completo: biscotto e prosciutto con biscotto di grano, prosciutto crudo, melanzane sott’olio; caponata con biscotto di grano, prosciutto crudo, pomodori; fagiolata con biscotto di grano, fagioli e pancetta a tocchetti; panino con prosciutto crudo e melanzane arrostite sott’olio; panino giovese con salsiccia alla brace e patatine fritte. Primi piatti: paccheri allo "Scarpariello"; troccoli "Colline di Giovi"; troccoli agli asparagi; specialità dello Chef. Vino tradizionale di Giovi.