Sagra del Montestella a Omignano: tutti pazzi per i sapori della tradizione cilentana

C'è tempo fino a stasera, 17 agosto, per prendere parte alla Sagra del Montestella di Omignano, organizzata dalla Pro Loco. L'appuntamento storico con la tradizione e il buon cibo nel cuore del Cilento antico ha già attirato innumerevoli presenze il 15 e il 16 agosto.

Il menù

Il re della manifestazione è il "Fusillo di Omignano", pasta fatta in casa dalle donne del paese che di generazione in generazione tramandano l'antica e preziosa ricetta antica. Fino a stasera, dunque, dalle ore 20, antipasto casereccio, fusilli omignanesi con braciola, soffritto, salsiccia alla brace, zeppole rustiche, dolci e tanta musica dal vivo. Da non perdere.

Gallery