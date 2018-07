Sagra della patata ad Angri, il 7 e 8 luglio: ecco il menù

Ritorna ad Angri, il 7 e 8 luglio, la sagra della patata, giunta alla decima edizione. L'evento gastronomico è organizzato dall'associazione Nomos Onlus ed è ospitato in via Nazionale, traversa via Santa Maria.

Il programma

Si comincia sabato 7 luglio alle ore 19 con apertura degli stand gastronomici e musica popolare con balli della tradizione contadina. Alle ore 21.30, esibizione de "La paranza dell'Agro". La festa proseguirà domenica 8 luglio alle ore 10 con il raduno e la sfilata dei mezzi agricoli (concentramento da via Taverna Vecchia). Gli stand gastronomici riapriranno alle ore 19 e sarà possibile degustare prodotti tipici a base di patate. Alle ore 21.30, risate assicurate con lo spettacolo di Gerardo Amarante e gli Spaccapaese. A fine serata, spettacolo di fuochi pirotecnici.

Piatti tipici

Il menu della sagra: pasta e patate con pancetta, parmigiana di patate, panini salsiccia e patatine, crocchè, baccalà all'insalata con patate, gateau di patate, patata twister, gnocchi di patate, zeppole.