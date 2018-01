A San Valentino Torio la sagra della polpetta di "pastenaca"

L'antica tradizione della "Purpetta e’ Pastenaca" ritorna in sagra a San Valentino Torio, in concomitanza con la festa del Santo Patrono. L'evento si terrà il 17 e 18 febbraio, grazie al contributo dell’Azione Cattolica della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo di San Valentino Torio. Trionferà non solo il gusto ma anche la solidarietà: tutti gli utili della sagra saranno devoluti alla popolazione di Veyula, un piccolo villaggio della Tanzania. Appuntamento in piazza Spera alle ore 18.30.