San Cipriano Picentino ospita la sagra della castagna: ecco il programma

San Cipriano Picentino ospita la sagra della castagna dal 27 al 29 ottobre. Tutte le sere alle ore 20, apertura degli stand gastronomici e accensione dei fuochi per la cottura delle caldarroste.

Il programma

Sabato 27 ottobre, alle ore 9, nella Chiesa Madre, mostra fotografica "Sagra della castagna 41 anni di storia, eventi e personaggi". Caccia al tesoro per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria dell'Istituto Comprensivo "Antonio Genovesi" a cura del Forum dei Giovani. Alle ore 15.30, festa nella Piazza Grande dei Castagnari (Umberto I) e gara dei carruoccioli. Alle ore 21, esibizione del gruppo Piccola Compagnia di musica popolare I Picarielli in Piazza Municipio. Si balla e si canta con Carmine Di Muro. Spettacolo conclusivo a cura del DJ Francesco Pee Pezzuti. Il 28 ottobre, alle ore 10, Piazza Grande dei Castagnari con Santa Messa alle ore 10 ed a seguire la rievocazione della storia dii San Cipriano Picentino in costumi d'epoca. Alle ore 12, spettacolo dei trombonieri di Sant'Anna all'Oliveto e degli Sbandieratori di Borgo San Nicolò di Cava de' Tirreni. Alle ore 12, in via Botteghe, pranzo della sagra con menù turistico e degustazione di caldarroste. Alle ore 15.30, banda folk dei castagnari di Tupperetunne. Alle ore 16, la giostra delle contrade e il corteo storico rievocativo con la partecipazione degli asini. A seguire, lo spettacolo pirotecnico dei trombonieri e degli sbandieratori. Alle ore 19, nei pressi dello scalone monumentale, a' ncenziata, cioè la cerimonia del piatto, l'antico rito dell'accoglienza nuziale dai Baroni Santo Mango a Benedetto Croce.

Giornata finale

Lunedì 29 ottobre, alle ore 20.30, Piazza Grande dei Castagnari con il "Gruppo Popolare a Voce d'o popolo". Altri spettacoli in piazza Municipio con Carmine Galbini e nei pressi della Chiesa Madre con "La Comitiva".