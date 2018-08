Sagra dei sapori contadini a Montecorvino Pugliano, dal 3 al 7 agosto

A Montecorvino Pugliano, dal 3 al 7 agosto, è in programma la sagra dei sapori contadini. Per i più piccoli è prevista anche l'animazione della Ludoteca Happy Party. Gli eventi musicali: Tarantanobes il 3 agosto, Picarielli in concerto sabato 4, Tammorrasìa il 5, Paranza Picentina il 6, Gli Spaccapaese il 7 agosto.

Il menù

Paciocche con i ceci, cortecce alla puglianesca, mascuotto con caponata, affettati e formaggio del contadino, panini con salsicce, melanzane grigliate, dolce locale, " 'o zucculill", percoche nel vino, anguria.